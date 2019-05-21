جريمة حوثية في رمضان باستهداف قبلة المسلمين

المصدر: أبوظبي - البيان، عواصم - وكالات

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على «تويتر» إن «الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم».

وذلك بعد أن اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر أمس، صاروخين باليستيين حوثيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة فيما يعد محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، إذ كان آخرها في يوليو 2017.

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه في صباح أمس رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

واستنكرت البحرين وأدانت بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه مكة المكرمة ومدينة جدة، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية، واعتداءً آثماً على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين. وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الهجوم الحوثي الإيراني على قبلة المسلمين جريمة إرهابية.

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