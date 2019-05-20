قائد أركان الجيش الجزائري يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

المصدر: د ب أ

أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري اليوم الاثنين تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في موعدها .

وقال صالح ، خلال زيارته لإحدي ولايات الجنوب الجزائري اليوم ، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرّابع من يوليو المقبل "محاولة لإطالة الأزمة".

وأضاف :"الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل، وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات" .

وقال :"ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الالية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات".

وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.