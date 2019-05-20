الشرعية تحرر مواقع في الضالع وحجة

المصدر: الساحل الغربي - وام، عدن - البيان

واصلت القوات اليمنية المشتركة تقدمها شمالي محافظة الضالع، متجهة نحو محافظة إب، فيما حرّرت قوات الجيش في محافظة حجة عدداً من القرى والمناطق في مديرية مستبأ، بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف اجتماعاً لقيادات في ميليشيا الحوثي بمديرية عبس. وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة في محافظة الضالع حرّرت جبل شمر الاستراتيجي بعد يوم من تحرير مدينة قعطبة، وأن طائرات التحالف ساندت تقدم القوات المشتركة، وشنّت سلسلة غارات، استهدفت مواقع الحوثيين في المرتفعات المطلة على مريس باتجاه حمر، وفي منطقة سليم شمالي قعطبة.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا دفعت بتعزيزات إضافية إلى الجبهة، لتعويض الخسائر البشرية التي لحقت بها. من جهة ثانية، وزعت دولة الإمارات 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة، خلال الثلث الأول من شهر رمضان الكريم بشكل يومي.

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