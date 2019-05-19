المصدر: البيان الالكتروني

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، “حميدتي” إنه وافق على إنشاء مجلس جديد في السودان.

وأعلن حميدتي، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، وأضاف "نريد أن نراجع شورى القبائل"، بحسب وكالة الأنباء سونا.

​وتابع "نحن نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها، ونريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة، ومن يريده الشعب السوداني هو الذي يحكم”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الغش والكذب وتقديم الشخص العادل النزيه الذي لا يأكل حق الناس.

وقال حميدتي إن هناك إنجازات كثيرة وكبيرة قام بها المجلس العسكري، ستعرض خلال الأيام المقبلة، وفق "اخبار السودان".