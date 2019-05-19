الحوثي ينسف رواية الانسحاب من الحديدة

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

نسفت ميليشيا الحوثي الإيرانية رواية انسحابها من ميناء الحديدة، وكشف رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً على بعد 500 متر من ميناء الحديدة، وهو ما يدحض إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في وقت صعّدت الميليشيا هجماتها تجاه مناطق ألوية العمالقة في المدينة بحسب بيان صادر عن العمالقة. كما واصل الجيش اليمني تمشيط وتطهير مدينة قعطبة من جيوب ميليشيا الحوثي، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة التابعة لمحافظة الضالع التي تم تحريرها أول من أمس.

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