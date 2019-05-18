واشنطن تلوح بإجراءات بحق منتهكي عقوبات إيران

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

لوّحت واشنطن باتخاذ إجراءات عقابية بحق منتهكي العقوبات التي تفرضها على إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد الانتهاكات للعقوبات، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها لا تعرف كيف تفكر، مضيفاً أن ذلك «يعد في هذا الوقت أمراً جيداً».

وشدد السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، على ضرورة حماية العراق من تهديدات إيران، والحؤول دون تحول العراق إلى حطب في أي حرب.

في السياق، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن القائد في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى قادة ميليشيات عراقية ضمن الحشد الشعبي، في بغداد، وطلب منهم «الاستعداد لحرب بالوكالة». وبحسب مصادر استخباراتية تحدثت للصحيفة، جرى اللقاء منذ ثلاثة أسابيع.

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