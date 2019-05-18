الشرعية تطهّر مدينة قعطبة بالكامل

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

تمكنت قوات الحزام الأمني بالتعاون مع المقاومة اليمنية من إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة قعطبة شمال الضالع، وذلك بعد أكثر من شهر على المعارك التي اندلعت شمال المحافظة ما بين المقاومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، وبعد أسبوع على انطلاق معركة «قطع النفس».

وقال قائد قوات الحزام الأمني في الضالع العقيد أحمد قائد أبونافع، إن قوات الشرعية فتحت طريق مريس ـ قعطبة، وحررت مناطق جوس الجمال ووادي شداد شمال حبيل السلامة والعبارى والمزارع المحيطة بها التابعة لحجر.

وفي محافظة الحديدة، أكدت القوات المشتركة أن الميليشيا صعدت من خروقاتها لاتفاق السويد واستخدمت الصواريخ والدبابات داخل المدينة لاستهداف الأحياء المحررة. وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن الميليشيا استخدمت الأسلحة الثقيلة إلى جانب الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

سياسياً، فشلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين ممثلي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمّان في التوصّل إلى أي نتائج عملية.

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