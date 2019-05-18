بجهود إماراتية.. الإفراج عن 4 مختطفين في ليبيا

المصدر: أبوظبي - وام

نتيجة لجهود كبيرة بذلتها الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أطلق سراح ٤ محتجزين مدنيين بعد اختطافهم العام الماضي من قبل جماعات مسلحة غرب ليبيا، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن ثلاثة محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية ورابع كوري جنوبي تم احتجازهم العام الماضي أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب ليبيا.

وأضافت الوزارة أنه وتلبية لطلب المساعدة الذي تقدمت به الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت الإمارات بالتواصل مع الجيش الليبي، للعمل على إطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

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