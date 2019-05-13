ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فاني في الهند إلى 64 قتيلا

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار فاني الذي ضرب ولاية اوديشا بشرق الهند إلى 64 قتيلا اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على استعادة الخدمات بعد أكثر من أسبوع من وقوع الكارثة.

وقد ضرب إعصار فاني بالقرب من بلدة بوري في الثالث من مايو الجاري، وكانت تصاحبه رياحا تسير بسرعة 205 كيلومتر في الساعة، وذلك قبل أن يتحرك لبنجلاديش وتخف حدته وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسؤول بإدارة الكوارث بالولاية" تأكد وقوع 23 حالة وفاة أخرى بسبب العاصفة، بعدما تم تسجيل 41 حالة وفاة الجمعة الماضية. وترجع معظم الوفيات إلى انهيار المنازل والأشجار".

وأضاف " منطقة بوري، التي تحملت وطأة العاصفة، سجلت 39حالة وفاة . من المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث من الممكن العثور على مزيد من الجثث في المناطق النائية" مشيرا إلى أن نحو 240 شخصا أصيبوا بسبب العاصفة.

ومازال مئات الآلاف من المواطنين في مناطق بوري وخوردا وكوتاك الأكثر تضررا يعيشون بدون كهرباء، كما أن الكارثة أثرت على إمدادات مياه الشرب.

وأضاف المسؤول" تم استعادة نحو 55 إلى 70% من الكهرباء في منطقتي كوتاك وخوردا، ولكن لم يتم استعادة الكهرباء مطلقا في بوري".

وكانت السلطات قد تمكنت من إجلاء 2ر1 مليون مواطن في أوديشا قبل أن تضرب العاصفة الولاية.

وكان أكثر من 10 الآف شخص قد لقوا حتفهم عام 1999 بعدما ضرب إعصار تصاحبه رياحا تسير بسرعة 260 كيلومترا في الساعة ولاية أوديشا.