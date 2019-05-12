مقتل ضابط وإرهابيين في عملية عسكرية قرب العاصمة الجزائرية

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري مساء السبت بأن ضابطا في الجيش وإرهابيين اثنين قتلوا إثر عملية تمشيط عسكرية بغابة دلس بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية.

ونقلت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر محلية قولها إن "الجيش تمكن من القضاء على إرهابيين من كتيبة الأنصار وضبط أسلحة، وأن ضابطا عسكريا سقط شهيدا".

كانت وزارة الدفاع أكدت في وقت سابق من يوم السبت، القضاء على إرهابيين اثنين وصفتهما بـ" الخطيرين"، كما تم ضبط بندقية آلية، وخزنتي ذخيرة وقنبلة يدوية، إثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدة دلس، دون أن تشير إلى مقتل الضابط.