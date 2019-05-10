6.3 ملايين معتمر يصلون السعودية

المصدر: وام

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى تاريخ 4 رمضان الجاري وصول 6.318.407 معتمرين إلى المملكة العربية السعودية في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 648.882 معتمرًا، منهم 463.999 في مكة المكرمة و184.883 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.669.525 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.