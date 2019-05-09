مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال 5 فلسطينيين في الضفة

المصدر: وام

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل".

وأفاد فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بأن 137 متطرفا اقتحموا اليوم الأقصى خلال فترة الاقتحامات.. مشيرا إلى أن حوالي 90 مستوطنا اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة على شكل مجموعات وقاموا بجولات في ساحاته.

وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى على مدار الأسبوع باستنثاء يومي الجمعة والسبت.

ودعت "منظمات الهيكل المزعوم" أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى "استقلال إسرائيل".

من جهة أخرى أفاد مركز معلومات وادي حلوة / سلوان بأن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان مراد أبو شافع بشرط عدم الاشتراك في اجتماعات ولقاءات عامة لمدة شهر .. لافتا إلى أنه اعتقل يوم أمس.

على صعيد متصل .. اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم خمسة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة وأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه.