قرقاش: مرافعة قطر بجنيف «تزوير موثّق»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني يعد في غاية الأهمية، وأشار معاليه إلى أن حديث القرني عزّز ما نعرفه عن سياسات أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ودوره. وقال قرقاش على «تويتر»: «الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبد الله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها»، وأضاف أن «حديث الشيخ (القرني) عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره».

كما تطرق معاليه إلى إجراءات قطر الكيدية أمام المحاكم الدولية، وقال: «عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق».

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