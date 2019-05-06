وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود

المصدر: واس

نعى الديوان الملكي السعودي المغفورة لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

"إنا لله وإنا إليه راجعون".