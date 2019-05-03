التحالف يدمر تعزيزات حوثية في الضالع

المصدر: عدن - البيان، وكالات

دمّر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الضالع.

واستهدفت طائرات التحالف العربي آليات عسكرية في منطقة العود شمالي محافظة الضالع، التي تشهد معارك بين الميليشيا والقوات اليمنية المشتركية التي استعادت السيطرة على عدد من البلدات في مديرية قعطبة.

وفي البيضاء، ذكرت مصادر في المقاومة اليمنية أنها بإسناد من ألوية العمالقة، صدّت هجوماً لميليشيا الحوثي استمر أكثر من خمس ساعات، في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، ودمرت عدداً من الآليات والتعزيزات كانت في طريقها للميليشيا. وواصلت ميليشيا الحوثي قصف واستهداف مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بشكل مكثف، كما طال القصف الحوثي المناطق السكنية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ المقاومة تصد هجوماً والتحالف يدمر تعزيزات حوثية