الإمارات تؤكد الدعم العربي للانتقال المنظم في السودان

المصدر: دبي، الخرطوم - البيان، وكالات

أكدت الإمارات أن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً في السودان يوازن بين الطموحات الشعبية واستقرار المؤسسات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، على «تويتر»: «من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان، انتقال يوازن بعناية بين تطلّعات الشعب واستقرار المؤسسات». وأضاف: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ولسنا بحاجة إلى المزيد منها».

في الأثناء، أوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» في السودان التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجاً على ما سمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.

من جهته، أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذراً من عمليات التخريب والانفلات الأمني.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب إن «الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب، وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته». وقال الاتحاد الأفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ الإمارات: الدول العربية تدعم انتقالاً منظّماً في السودان