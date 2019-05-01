توجّه أمريكي لتصنيف «الإخوان» إرهابية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، في خطوة من شأنها فرض عقوبات وتوجيه ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.

وقالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، سارة ساندرز:

«الرئيس ترامب تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء في المنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أمس، أن إدارة ترامب تعمل على دراسة تصنيف جماعة الإخوان «منظمة إرهابية».

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسؤولين في الخارجية الأمريكية والأمن القومي، لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس ترامب رحّب باقتراح السيسي بوضع جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.

اقرأ أيضاً:



توجّه أمريكي لتصنيف «الإخوان» منظّمة إرهابية