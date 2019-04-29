الحوثي ينهار في الضالع والمقاومة تأسر المئات

المصدر: عدن - البيان

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، تقدماً في محافظة الضالع، وسط انهيار كبير لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد معارك ضارية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل ملاحقة عناصر ميليشيا الحوثي في مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع، وفي منطقة العود شرقي محافظة إب، وجنوبي مدينة دمت آخر حدود محافظة الضالع شمالاً مع محافظة إب، وأن قيادات بارزة في القوات المشتركة تشرف على سير المعارك هناك، وأنه تم أسر 300 من عناصر الميليشيا.

وفي محافظة تعز، ارتكبت ميليشيا إيران مجزرة جديدة، حيث قتلت أماً وخمسة من أطفالها في قصف صاروخي للميليشيا، استهدف قرية مشرفة في مديرية جبل حبشي. وقال سكان إن الميليشيا أطلقت صاروخ كاتيوشا على القرية التي تقع بين حدود الكدحة ووادي ابن خولان في تعز، فأصاب منزل الأسرة، وقتل الأطفال الخمسة ووالدتهم.

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