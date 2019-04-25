محمد بن زايد: اهتمام كبير بجسور التعاون مع دول أفريقيا

المصدر: أبوظبي ـــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بمد جسور التعاون مع الدول الصديقة، وبشكل خاص الدول الأفريقية التي تملك فرصاً واعدة في القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتعزيز تعاونها مع بوركينا فاسو في المجالات التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس كابوري علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات.

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ـــ محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تولي اهتماماً خاصاً للتعاون مع الدول الصديقة