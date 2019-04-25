السعودية: المنطقة أمام مفترق.. فوضى إيران أو الاستقرار

المصدر: موسكو - وكالات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المنطقة أمام مفترق طرق، فإما الفوضى التي تنشرها إيران، أو الاستقرار والأمن والتنمية.

وفي كلمته أمام مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، قال الأمير خالد بن سلمان: «ننظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لإتاحة الفرصة لشعوبها لتحقيق تطلعاتها التنموية، يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979 في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب وتغذية الطائفية والانقسام»، معبّراً عن قلق المملكة من استمرار النظام الإيراني في ممارساته الخطرة في الشرق الأوسط، وشدد على أن السعودية ماضية في التصدي لقوى الإرهاب والطائفية مهما كلف الأمر.

وقال إن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات «حزب الله» و«الحوثيين»، وتنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم.

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