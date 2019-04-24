15 قتيلا وعشرات المصابين جراء انفجار بمحافظة إدلب السورية

المصدر: د ب أ

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين جراء انفجار وقع بمدينة جسر الشغور صباح اليوم".

وأكد المصدر أن "عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع بسبب شدة الانفجار ووقوعه وسط مبان مدنية"، مضيفا أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار وهل أنه ناجم عن سيارة مفخخة أم قصف صاروخي على المدينة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي يعملون على انتشال القتلى والجرحى من تحت أنقاض المباني التي دُمرت بشكل كبير".

