السعودية تنشر أسماء عناصر إرهابية خططوا لتنفيذ أعمال إجرامية

المصدر: واس

نشرت الجهات الأمنية في السعودية أسماء 13 شخصاً خططوا لتنفيذ أعمال إجرامية في المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بالسعودية أنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 1440هـ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم :-

1 ـ فيصل بن محمد الخضير ( سجل مدني رقم 1092668779 ).

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور ( سجل مدني رقم 1030383762).

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود ( سجل مدني رقم 1063404170 ).

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود ( سجل مدني رقم 1005509185 ).

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود ( سجل مدني رقم 1078880588 ).

6 ـ مصعب بن مد الله المديد ( سجل مدني رقم 1081019414 ).

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي ( سجل مدني رقم 1133999456 ).

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1032693382).

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش ( سجل مدني رقم 1101832705).

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1029196704).

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ( سجل مدني رقم 1075144194).

12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق ( سجل مدني رقم 1110364401).

13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي ( سجل مدني رقم 1007038043).