«تحالف الشر» مخطط قطري لإدامة فوضى ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

تكشف خريطة الميليشيات الإرهابية في طرابلس وعدد من المدن الليبية عن تركيبة دموية لـ«تحالف الشر»، الذي يُعدّ أبرز أدوات قطر لإدامة الفوضى في ليبيا، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وتتوزع هذه الميليشيات في عدد من المناطق، من أبرزها طرابلس والزاوية وتاجوراء القريبة من العاصمة، ووظيفتها تطويق العاصمة بتشكيلات إرهابية لإعاقة عملية تحرير العاصمة.

وأحبط الجيش الوطني الليبي محاولة الميليشيات الإرهابية، جنوب طرابلس، الانتقال إلى الوضع الهجومي، بعد أن حشدت هذه الميليشيات آلاف العناصر لتغيير المعادلة الميدانية.

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