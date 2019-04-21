إقبال كثيف على استفتاء مصر

المصدر: القاهرة، أبوظبي - البيان

توافد المصريون إلى مراكز الاقتراع، أمس، بكثافة، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، وثاني أيامه في الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والناطق الرسمي باسمها، إن الهيئة تلقّت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كل لجان الاقتراع في الاستفتاء، مضيفاً أن اللجان انتظم عملها اعتباراً من التاسعة صباحاً وفقاً لتوقيت كل دولة، مشيراً إلى أن 140 بعثة دولية في 124 دولة يجرى بها منذ أمس عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أن إعلان النتيجة سيكون بموعد أقصاه 27 من الشهر الجاري.

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