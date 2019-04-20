"التفتيش بالذوق" تنظم الاحتجاجات في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - البيان

ينتشر شباب لا تتعدى أعمارهم 18 عاماً عند الحواجز المنصوبة بعناية دقيقة على مداخل اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، وهم يهتفون: «ارفع ايدك فوق والتفتيش بالذوق»، في تنبيه لمن يودون دخول ساحة الاعتصام بضرورة الخضوع لتفتيش دقيق احترازاً من محاولات الاختراق.

واكتسب هؤلاء الشباب خبرات كبيرة في أساليب التفتيش خلال أيام الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثالث، مطوّرين من أدواتهم التي يخضع لها كل داخل الى الميدان في أريحية كاملة.