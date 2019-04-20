أمريكا تثمن دور الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب

المصدر: واشنطن، طرابلس - البيان، وكالات

أعلنت الولايات المتحدة دعمها للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش المشير خليفة حفتر، ثمن فيه دوره المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الموارد النفطية.

من جهة أخرى قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن تركيا وقطر تقدمان دعماً لا محدوداً للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن تركيا نقلت مقاتلين من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة من سوريا للقتال مع الميليشيات في طرابلس.

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