«الشرعية» تحرّر موقعاً استراتيجياً في حجّة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حرّرت قوات الشرعية اليمنية، أمس، وادي حبل الاستراتيجي، في محافظة حجة، إثر عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن هروب جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية.



وذكر الجيش اليمني أن منطقة حبل، التي تبلغ مساحتها 20 كيلو متراً مربعاً، تمت السيطرة عليها بشكل كامل، وأن قوات الجيش تقترب من السيطرة على منطقة الجر، والتي قال إنها تمثل أهمية استراتيجية، حيث تتخذ منها ميليشيا الحوثي مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر.



سياسياً، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أنه لا ينبغي على المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، مجاملة الحوثيين بعد مرور خمسة أشهر على عرقلتهم تنفيذ اتفاق استوكهولم، وأن الميليشيا أحرقت كل مراكب السلام. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في عدن أنه بعد مرور خمسة أشهر على دخول اتفاق الحديدة، فإنها مدة زمنية كافية لتحديد الطرف المعرقل.



وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، في عدن، إن بلاده تدعو إيران لوقف تدخلاتها في اليمن والكف عن إعاقة الحل السياسي، موضحاً أن واشنطن «لا تقول إن الحوثيين ليس لهم مكان على طاولة الحوار، بل يجب أن يكونوا جزءاً من المرحلة الانتقالية، لكن لن يكون لهم دور إذا أصرّوا على الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة».

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