الجيش اليمني يحرّر وادي حبل في حجة

المصدر: عدن - وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني، وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية تمكن من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، والذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس.

وأضاف: إن منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها 20 كيلو متراً مربعاً، تمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغتة، واستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام لميليشيا الحوثي الانقلابية. وأفاد، بأن قوات الجيش تقترب من السيطرة على منطقة الجر، والتي قال إنها تمثل «أهمية استراتيجية حيث تتخذ منها ميليشيا الحوثي مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر».

وكان الجيش الوطني قد سيطر مطلع الشهر الجاري على قرية الطينة، والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل. يذكر أن التشكيل البحري سيطر العام الماضي على مرسى حبل الساحلي في عملية بحرية مباغتة.

إلى ذلك، لقي 7 عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مجاميع من الميليشيا هاجمت مواقع الجيش الوطني في منطقة «قهبان» وجبل «المرجحة»، وتم التصدي لهم وقتل 7 وإصابة آخرين وتدمير رشاش عيار 21/7 قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف، إن الميليشيا دفعت بتعزيزات إلى مواقعها في جبل «المرجحة» إلا أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بنيرانها العناصر القادمة بعدما شهدت جبهة «قهبان» وعزلة اليمن خسائر كبيرة للمليشيا الانقلابية.