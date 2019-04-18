الإمارات: استمرار أمريكا بدعم التحالف في اليمن قرار استراتيجي

المصدر: دبي، واشنطن - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (الفيتو) لضمان استمرار الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن قرار استراتيجي.

وقال معاليه على «تويتر»، إن تأكيد ترامب دعم التحالف إشارة إيجابية إلى موقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها. وأضاف معاليه: «التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام عبر اتفاق ستوكهولم بقيادة الأمم المتحدة». وقال الرئيس الأمريكي إن قرار الكونغرس إيقاف الدعم يعرّض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود للخطر، سواء اليوم أم في المستقبل ويشجع الإرهاب ونشاطات إيران الخبيثة في اليمن.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ قرقاش: قرار ترامب باستمرار دعم التحالف استراتيجي