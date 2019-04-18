قرقاش: قرار ترامب باستمرار دعم التحالف استراتيجي

المصدر: دبي، واشنطن- البيان

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أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (الفيتو) ضد قرار من جانب الكونغرس، يطالب بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً أن قرار ترامب استراتيجي.

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له، على «تويتر»، إن تأكيد ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية على موقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها. وأضاف معاليه، في تغريدة أخرى، إن «التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام عبر اتفاق ستوكهولم بقيادة الأمم المتحدة»، وأن «التزام التحالف بالأبعاد الإنسانية والسياسية تجاه أزمة اليمن لا يتزعزع». وأوضح أن «قرار الرئيس ترامب المهم يأتي في الوقت المناسب واستراتيجي».

تعطيل القرار

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم حقه في تعطيل قرار تبناه الكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأمريكي للتحالف.

وقال ترامب في بيان حول هذا النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس مطلع الشهر الجاري، إن «هذا القرار يشكل محاولة غير مجدية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل».

وأكد ترامب في بيانه الذي نشره البيت الأبيض، «نقدم هذا الدعم لأسباب عدة. أولاً من واجبنا حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».

وأكد ترامب أيضاً، أن «القرار يضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة (...) وبعلاقاتنا الثنائية». وأضاف أن قرار الكونغرس «يؤثر سلباً على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم داعش، ويشجع نشاطات إيران الخبيثة في اليمن». وهذه هي المرة الثانية خلال رئاسته التي يضطر فيها الرئيس الأمريكي لوضع فيتو على قرار وافق عليه الكونغرس. ففي مارس الماضي، عطّل الكونغرس إجراءات حالة الطوارئ التي أقرها ترامب من أجل الحصول على أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

الشرعية ترحب

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة الدور الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف بادي، أن إيران تريد تحويل اليمن إلى حزام ناسف في خاصرة المنطقة. واعتبر بادي أن استخدام ترامب الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير.