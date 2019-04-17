أمريكا تدرس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: رويترز

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدرس سبلا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جوهريا في حكومته والتزاما بعدم دعم الإرهاب.

وأضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة رئيس البلاد آنذاك عمر البشير تدعم الإرهاب. وأطاح الجيش بالبشير الأسبوع الماضي بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

ويعني التصنيف أن السودان ليس مؤهلا لتخفيف الديون الذي يحتاجه بشدة وكذلك للحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لرويترز "قد يكون هناك مسار قانوني مختلف للرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا كانت هناك تغييرات جوهرية في قيادة حكومة السودان وسياساتها".