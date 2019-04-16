قرقاش: شراكتنا مع أمريكا تستهدف أمن ورخاء المنطقة

المصدر: واشنطن ـ وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة للتصدي لدور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ومكافحة التطرف، مضيفاً أن الشراكة بين البلدين تنبع من تطلعات مشتركة نحو شرق أوسط ينعم بمزيد من الأمن والرخاء.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت معاليه مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومجموعة من المحللين السياسيين، وذلك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة.

ونوه معاليه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين بالتعاون القائم بين الإمارات وأمريكا في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة، مثل تنظيمي داعش و«القاعدة»، إضافة إلى الإجراءات المشتركة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية.

وتناولت محادثات معالي قرقاش مع الجانب الأمريكي الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن. وأعرب معاليه عن دعم الإمارات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، داعياً الحوثيين إلى التوقف عن تعطيل مسيرة السلام والوفاء بالتزاماتهم بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

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