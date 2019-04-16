الإمارات: شراكتنا مع أمريكا تنبع من التطلع لشرق أوسط ينعم بالأمن والرخاء

المصدر: واشنطن ـ وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة قوة الشراكة القائمة بينهما في العديد من المجالات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومجموعة من المحللين السياسيين، وذلك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وقال معاليه في تصريحات له عقب محادثاته مع الجانب الأمريكي: تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة للتصدي لدور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ومكافحة التطرف، وأضاف أن الشراكة بين البلدين تنبع من تطلعات مشتركة نحو شرق أوسط ينعم بمزيد من الأمن والرخاء.

وتناولت محادثات معالي قرقاش مع الجانب الأمريكي الجهود المبذولة بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن.

وأعرب معاليه عن دعم دولة الإمارات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث داعياً الحوثيين إلى التوقف عن تعطيل مسيرة السلام والوفاء بالتزاماتهم بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأكد مساندة دولة الإمارات لاتفاق السلام الذي أبرم في ستوكهولم باعتباره أساساً للتحول نحو السلام في اليمن، وأثنى على الجهود المخلصة التي تبذلها المنظمات الإنسانية التي تقدم مواد الإغاثة في الحديدة وغيرها من مناطق اليمن، وشدد على التزام دولة الإمارات المستمر بتقديم المساعدات اللازمة.

وقال معالي الدكتور قرقاش: «تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ثابتة على عهدها ملتزمة بقيم الاستقرار والتسامح والتعايش السلمي في منطقة مضطربة تسودها مخاطر جمة»، وأكد أن هذه المبادئ ظلت نبراساً لدولة الإمارات منذ تأسيسها قبل حوالي 48 عاماً. ونوه معاليه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين بالتعاون القائم بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي داعش و«القاعدة»، إضافة إلى الإجراءات المشتركة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية.











