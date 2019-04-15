المجلس العسكري السوداني يتخذ حزمة قرارات

المصدر: د ب أ

أعلن المجلس العسكري السوداني الأحد إحالة كل من رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف ونائبه السابق كمال عبدالمعروف ومدير الأمن السابق صلاح عبدالله "قوش" للتقاعد.

وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي ابراهيم عن حزمة قرارات اتخذها المجلس أمس، بينها مصادرة دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، وتقديم رموز النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة.

وقال كباشي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن من ضمن القرارات إعادة النظر في قانون النظام العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين من ضباط الجيش والأمن الذين شاركوا في التظاهرات.

وأكد إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية، وأشار لقرار بإقالة سفير السودان بواشنطن محمد عطا وسفير السودان بمجلس حقوق الانسان الدولي مصطفى عثمان اسماعيل من منصبيهما.

وطمأن الكباشي السودانيين بموقف الامداد من سلع الجازولين والبنزين والغاز والدقيق، وأشار إلى أن هناك مخزونا من بعضها يكفى حتى شهري مايو ويونيو، وأكد أن المجلس العسكري تلقى عدداً من الوعود بالدعم في تلك السلع.