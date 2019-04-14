الجيش الليبي يحاصر طرابلس من كافة المحاور

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة، طرابلس - البيان

تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها في العاصمة طرابلس لدحر الميليشيات، إذ نجحت في محاصرة الميليشيات من 7 محاور، فيما لا يفصل الجيش الليبي عن مركز طرابلس سوى 15 كيلومتراً، وتم تدمير مخزن للأسلحة والذخائر شرقي العاصمة، في وقت كشفت مصادر رفض أهالي الزنتان إغراءات بالمال لدعم ميليشيات المجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي، وأكدوا دعمهم معركة تحرير العاصمة.

وقالت مصادر لـ«البيان» إن قوات الجيش الوطني تقترب من العاصمة بمسافات متفاوتة من محور إلى آخر، وإن بعض الوحدات وصلت إلى ضواحي العاصمة الشرقية والغربية والوسط، حيث باتت تحاصر الميليشيات من 7 محاور، وإن بعض وحداتهم العسكرية تبعد مسافة 15 كيلومتراً فقط عن مركز مدينة طرابلس.

إلى ذلك، شن الجيش الليبي عملية نوعية ضد الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، جرى خلالها قتل العشرات من الإرهابيين ومصادرة آلياتهم وأسلحتهم.

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