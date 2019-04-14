انتصار سياسي للشرعية اليمنية

المصدر: عدن، واشنطن - البيان

انتخب البرلمان اليمني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني رئيساً له، في أول جلسة انعقاد للبرلمان منذ 2015، بمدينة سيئون في حضرموت موجهاً الشكر للإمارات والسعودية، ما يعد انتصاراً سياسياً وتشريعياً.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال الجلسة، أن الشرعية تهدف إلى إنجاز سلام شامل، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود، وتتعمّد إفشال كل الاتفاقيات، مضيفاً: «انعقاد البرلمان يشير بوضوح إلى فشل المشروع الحوثي المدمر».

ووصف هادي انعقاد الجلسة بأنه يأتي في لحظة فارقة، ويعكس تآكل المشروع الحوثي. واعتبرت الإدارة الأمريكية انعقاد البرلمان «خطوة مهمة» لتعزيز الشرعية.

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