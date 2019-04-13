تشكيل المجلس العسكري الانتقالي السوداني من عشرة أعضاء

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت عن تشكيل المجلس يضم عشرة أعضاء.

وبموجب مرسوم أصدره البرهان، سيتكون المجلس إضافة إلى الرئيس ونائبه، من سبعة ضباط بالجيش، ومدير الشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وقائد قوات الدعم السريع، الذي عين نائبا لرئيس المجلس.

ومساء الجمعة، احتفل آلاف السودانيين المحتشدين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بالإعلان عن رحيل عوض بن عوف، المقرب من البشير، عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أقل من 24 ساعة من توليه المنصب.