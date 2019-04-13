حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الفتحاوي اشتية

المصدر: د ب أ

أدت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة المسؤول في حركة فتح محمد اشتية، مساء اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.

وجرت مراسم تأدية اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة أمام اشتية لإعلان تشكيلة الحكومة.

وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس الإسلامية في الانتخابات التشريعية عام 2006.

ويشغل اشتية منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح - أعلى هيئة قيادية في الحركة- منذ العام 2009 ويعتبر شخصية اقتصادية مقربة من عباس.

وضمت الحكومة المعلنة 21 وزيرا من بينهم 16 شخصية جديدة. وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشئون المرأة.

وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم "وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي".

وسيكون اشتية قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقا.

وكان عباس كلف اشتية في العاشر من الشهر الماضي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت من شخصيات مستقلة منتصف العام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة مع حركة "حماس".

وقاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وهما أكبر فصيلان في منظمة التحرير بعد حركة فتح تشكيلة الحكومة الجديدة وطالبتا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.