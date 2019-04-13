الإمارات تشارك بتشكيل فرق عمل تحالف الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي ـ وام، البيان

شاركت الإمارات في تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع عقد في الرياض. كما شاركت وفود رفيعة المستوى من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والولايات المتحدة.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط من الأبعاد الأمنية والاستثمارية والاقتصادية والطاقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية نحو إقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويعد مقترح تشكيل التحالف من مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها السعودية 2017.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر 2018، أن بلاده تعمل مع دول في المنطقة لإقامة تحالف استراتيجى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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