تشكيل فرق عمل لبحث تحالف الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع بالرياض خاص بإقامة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وهو من مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21-22 مايو 2017، واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع على تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف.

ويضم التحالف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية نحو إقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلي الأجهزة المعنية الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شاركت وفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط من الأبعاد الأمنية والاستثمارية والاقتصادية والطاقة.

تحقيق الاستقرار

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر 2018، أن بلاده تعمل مع دول في المنطقة لإقامة تحالف استراتيجى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعقب ذلك قيام وزير خارجيته مايك بومبيو بدعوة نظرائه من الدول العربية المرشحة للانضمام للتحالف لاجتماع عقد على هامش جلسات الجمعية العامة في نيويورك، وخرج عن الاجتماع بيان أشار إلى أن وزراء الخارجية اشتركوا في نقاش إيجابى حول إنشاء تحالف استراتيجي شرق أوسطي، يستهدف تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن وزير الخارجية الأمريكي يتطلع لاستمرار هذه المناقشات في الأسابيع والشهور المقبلة.