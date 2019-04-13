بن عوف يتنحّى.. وبرهان رئيساً للمجلس الانتقالي بالسودان

المصدر: الخرطوم ـ وكالات

أعلن عوض بن عوف تنحّيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد ساعات من تأدية القسم، وذلك استجابة للشارع، وعيّن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس.

وقال بن عوف إن قرار التنازل يأتي لإفساح المجال لإجراء حوار تحت رعاية المجلس، بين القوى السياسية وقوى الشارع للاتفاق على حكومة مدنية. وأضاف: «إننا حريصون على تماسك المنظومة الأمنية»، وقد أثار هذا القرار حالة من الابتهاج بين صفوف المتظاهرين، الذين كانوا قد رفضوا في وقت سابق وعود العسكر بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية، وأصرّوا على البقاء في الشارع.

وكانت الحشود قد تجمعت في مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم قبل صدور قرار تنحي بن عوف، حيث أكد تجمّع المهنيين السودانيين رفضه وعود المجلس، وقال في بيان «مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصنع التغيير، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ».

كما رفض المتظاهرون وعود العسكر بأن الحكومة المقبلة ستكون مدنية، وأصرّوا على البقاء في الشارع رغم إطاحة الجيش رأس النظام، عمر البشير، محتجين هذه المرة على حكم العسكر الذين وعدوا في محاولة لطمأنتهم، بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.

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