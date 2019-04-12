فرنسا: جماعات إرهابية تقاتل الجيش الليبي في طرابلس

المصدر: عواصم ـ وكالات

طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن الموقف من زحف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صوب طرابلس. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، إن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في ثلاثة مجالات، هي: وضع المهاجرين ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا ضد الجيش الوطني، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة. وأجلى الاتحاد الأوروبي أفراد بعثته من طرابلس بسبب اشتداد القصف في المدينة، وغادروا «مؤقتاً» إلى تونس، حيث مقر البعثة.

ميدانياً، أحرز الجيش الليبي تقدماً كبيراً نحو وسط العاصمة، وأصبحت على بعد نحو 12 كيلومتراً فقط، وذلك بعد أسبوع على إطلاقه عملية عسكرية لـ«تحرير» العاصمة من الإرهاب.

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