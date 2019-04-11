الإمارات: الحوثيون وإيران يعرقلون الحل السياسي

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير ورشة تصنيع تستخدمها الميليشيا لتركيب وتفخيخ الطائرات من دون طيار، وأحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية.



وأكد الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف منع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات من دون طيار، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



إنسانياً، سلّمت الإمارات سيارات إطفاء وإسعافاً لجهاز الدفاع المدني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ويأتي هذا الدعم اللوجستي استمراراً لما سبق أن قدمته دولة الإمارات للدفاع المدني في المدينة، وتضمن 16 سيارة متنوعة ما بين سيارة إطفاء وإنقاذ وإسعاف.



كما قدّمت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية التي تشمل 40 طناً من المواد الغذائية الرئيسة لذوي الدخل المحدود في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على مختلف الصعد لمساعدة الأشقاء في اليمن، للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: