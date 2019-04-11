الإمارات تقدّم دعماً للدفاع المدني في عدن

المصدر: شبوة- وام

قدمت الإمارات مساعدات للدفاع المدني في عدن ووزعت السلال الغذائية على المدنيين في محافظة شبوة.

وسلمت دولة الإمارات سيارات إطفاء وإسعافاً لجهاز الدفاع المدني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. يأتي هذا الدعم اللوجستي الذي شهد تسليمه اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة المؤقتة وتضمن 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف استمراراً لما سبق أن قدمته دولة الإمارات للدفاع المدني في المدينة وتضمن 16 سيارة متنوعة ما بين سيارة إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وأعرب سلطان مجاهد نائب مدير الدفاع المدني في عدن خلال تسلمه السيارات عن شكره لدولة الإمارات على الدعم المتواصل، الذي تقدمه في سبيل النهوض بعمل الدفاع المدني في العاصمة المؤقتة، وقال: «بهذا الدعم سنتمكن من النهوض بمهامنا على أكمل وجه لحفظ الممتلكات و الأرواح».

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تواصل تقديم الدعم لإدارات الدفاع المدني في المحافظات المحررة منذ انطلاق عملية إعادة الأمل، فقد سبق أن قامت بترميم و صيانة وتأثيث مراكز الدفاع المدني ورفد إداراتها بمجموعة من سيارات الإطفاء والآليات والمعدات وسيارات الإنقاذ إلى جانب تدريبها عدداً من أفراد الدفاع المدني وتنظيم دورات لهم بمجال الإطفاء والإسعافات الأولية.

مساعدات غذائية

إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات- عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر- المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية والتي تشمل 40 طناً من المواد الغذائية الرئيسية لذوي الدخل المحدود في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على مختلف الصعد لمساعدة الأشقاء في اليمن، للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق الهلال الأحمر بتوزيع 500 سلة غذائية مستهدفة 2950 فرداً من الأسر المحتاجة والفقيرة بمنطقة الهجر.

وأعرب أهالي منطقة الهجر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل، وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات تزامناً مع «عام التسامح» للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وفي إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.