الجيش الليبي: معركة طرابلس تتصدى لمشروع الإخوان وقطر وتركيا

المصدر: طرابلس - البيان، وكالات

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تنظيم داعش بدأ يقدّم الدعم لإرهابيي طرابلس، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في الجفرة جنوبي البلاد.

وقال: «قتلنا 4 إرهابيين في منطقة الجفرة»، فيما عرض خلال المؤتمر الصحفي صوراً للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال المعارك. وأضاف أن «معركة طرابلس» الآن ليست في أيدي المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بل أصبحت في أيدي الجماعات الإرهابية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن منشآت صحية محلية أبلغت عن مقتل 47 وإصابة 181 خلال الأيام الماضية.

وقالت المنظمة إن أغلب القتلى من المحاربين، لكن هناك أيضاً تسعة قتلى من المدنيين بينهم طبيبان. في السياق، قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، اليوم، لبحث الوضع بليبيا، بعد دخول الجيش الوطني طرابلس.

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