تدفق آلاف المتظاهرين فجراً على مقر القيادة العامة للجيش السوداني

المصدر: د ب أ

تدفق عشرات الآلاف من السودانيين في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم للإنضمام إلي مايزيد على مليون متظاهر، يعتصمون هناك، للمطالبة برحيل البشير.

تأتي الخطوة بعد إنتشار تسريبات عن نية الحكومة السودانية فض المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة منذ الأمس بالقوة.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية "د ب أ" إن عشرات الآلاف من المتظاهرين عبروا الكباري المختلفة التي تفصل العاصمة عن مدن بحري وأم درمان للانضمام إلى المعتصمين ومساندتهم والحد من عملية فض التظاهرات بالقوة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي" عن مؤتمر صحفي بمقر الاعتصام لممثلي التجمع والقوى المتحالفة معهم بينهم قادة الاحزاب السياسية.

يذكر أن التظاهرات اندلعت في مدن سودانية في التاسع عشر من ديسمبر الماضي للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة.