السودان «ظلام» .. ومقتل 5 متظاهرين

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

أعلن مركز التحكم القومي في السودان حدوث إطفاء كامل للشبكة الرئيسة للكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد تزامناً مع حجب الحكومة السودانية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر الماضي، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، أمس، مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي، وقالت اللجنة، في بيان، إن الوفيات وقعت أثناء محاولة السلطات فض التظاهرات. ودعا آلاف المتظاهرين، أمس، في الخرطوم، الجيش السوداني إلى دعمهم في معارضتهم الرئيس عمر البشير، إذ تواصل لليوم الثاني تدفق السودانيين نحو القيادة العامة للجيش.

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ـــ السودانيون يتدفقون نحو مقر قيادة الجيش ويدعونه إلى دعمهم