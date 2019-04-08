التحالف يقصف مخازن «باليستي» الحوثي

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، أمس، مخازن الصواريخ الباليستية في الضواحي الجنوبية والشرقية لصنعاء، حيث شنّت سلسلة غارات على معسكر عمد في مديرية سنحان جنوب العاصمة، بعد ساعات من فشل الميليشيا الحوثية في إطلاق صاروخ باليستي من المنطقة ذاتها، وأدت الغارات إلى مقتل نحو 30 من عناصر الميليشيا. واستهدفت مقاتلات التحالف أيضاً معسكر الشرطة العسكرية في الضاحية الشرقية لصنعاء على الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب، الذي حوّلته الميليشيا إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات، وورش لتجميع الطائرات المسيرة وتحميلها بالمتفجرات.

ونفى التحالف استهداف أحياء سكنية في صنعاء. وقال الناطق باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء.

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