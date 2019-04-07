قتيل وجرحى في تظاهرات أم درمان

المصدر: د ب أ

أكدت الشرطة السودانية، مساء السبت، مقتل أحد المتظاهرين في تظاهرات اندلعت بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية هاشم علي عبدالرحيم في تصريح صحفي إن محاضر الشرطة سجلت اليوم (أمس) وفاة أحد المواطنيين خلال تظاهرات انطلقت بشارع الأربعين في مدينة أم درمان، بجانب عدة بلاغات عن وقوع إصابات وسط المتظاهرين رجال الشرطة.

وذكر عبد الرحيم أن الشرطة تتعامل وفق للقانون مع التجمعات غير المشروعة التي انطلقت في العاصمة وعدد من الولايات.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت وفاة مواطن متأثرا بإصابته في تظاهرات خرجت مساء أمس بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال بيان صادر عن لجنة الأطباء المركزية إن طبيب مختبر يدعى عبدالمعز عطاالله توفى متأثرا بإصابته في تظاهرات اندلعت بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير شرعي " والقوى المتحالفة معه قد دعوا لتظاهرة مليونية أمس في العاصمة والولايات ضمن سلسلة تظاهرات دخلت شهرها الرابع في البلاد.