الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا

أكدت الإمارات، في بيان مشترك مع حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، أنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية، وحثت جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور.

وقالت حكومــات الدول الخـــمس في بيان أصدرته وزارة الخارجـــية الأمريكــية في واشنطن أمس: «في هذه اللحظة الحســـاسة من مرحـــلة التحول في ليبيا فإن اتخاذ الوضـــع العــسكري والتهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليـــبيا نحو الفوضى. نعتــقد بقـــوة أنه لا حــل عـــسكرياً للصــراع في ليبيا».

وجاء البيان بعد ساعات من توجيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الجيش بالتقدّم نحو العاصمة طرابلس ودخولها. طرابلس ـ وام ووكالات

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